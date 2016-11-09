Медики попереджають, що тривожність "вбиває" серце

Як показує статистика, у тривожних людей шанс померти від серцево-судинних захворювань на 48% вищий, ніж у решти, повідомляє Medical News Today.

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Вчені з Норвегії вирішили додатково дослідити взаємозв'язок між тривогою з приводу здоров'я і власне здоров'ям. Науковою роботою займалася Лін Іден Берг (Line Iden Berge) та її колеги з лікарні Helse Bergen. Вони виявили, що люди, які сильно турбуються про своє здоров'я (найбільш виражена форма цього занепокоєння називається іпохондрією), насправді ризикують набагато більше, ніж це стверджувалося раніше. З урахуванням інших факторів впливу у іпохондриків шанс розвитку ішемічної хвороби серця та інших захворювань серцево-судинної системи був вищим на 73%.

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Для своєї роботи співробітники лікарні використовували дані дослідження, яке проводив Університету Бергена (University of Bergen) разом з федеральним і регіональними департаментами охорони здоров'я. Це дослідження тривало 12 років, і в ньому брали участь понад 7 тисяч людей, народжених в 1953-1957 роках. Перші дані збиралися в 1997-1999 роках: респонденти відповідали на запитання про своє здоров'я, спосіб життя та освіту, у них брали на аналіз кров, вимірювали тиск, зріст і вагу, а також оцінювали рівень їх тривожності, користуючись індексом іпохондрії Уайтлі. Якщо людина набирав за цією шкалою 90% і вище — передбачалося, що у неї є тривожний розлад.

За всі 12 років у 234 учасника (3,2%) були діагностовані ішемічна хвороба серця або гостра стенокардія. Ті учасники, у яких вчені припустили наявність тривожного розладу, в два рази частіше зверталися до лікаря з приводу цих гострих станів — 6,1% проти 3% у пацієнтів, ніякими розладами психіки не страждали. Навіть з урахуванням інших можливих причин виникнення патологій тривожні пацієнти хворіли на 73% частіше (жінки при цьому трохи частіше, ніж чоловіки).

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Тривожні розлади характеризуються постійним неспокоєм, привід для якого відсутній. Люди, які страждають на тривожні розлади, можуть погано спати, у них виникають труднощі з концентрацією уваги, вони часто нервують через речі, які здоровій людині здалися б зовсім того не вартими. Розлад може проявлятися і на фізичному рівні — наприклад, частішає серцебиття. Раніше вже було доведено, що пацієнти з тривожними розладами частіше, ніж інші люди, помирають від хвороб серця. Був виявлений зв'язок, наприклад, між депресією і розвитком коронарної недостатності.