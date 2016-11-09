Пухлина не єдиний симптом раку молочної залози - онколог

Вчені з Університетського Коледжу Лондона (University College London) проаналізували дані понад 2300 жінок, з діагнозом рак молочної залози (по Англії за 2009/10 роки), повідомляє Сапсег Research UK.

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Моніка Ку, один з авторів дослідження, вважає, що кожна шоста жінка з діагнозом раку грудей мала симптоми, окрім ущільнення в грудях. Інші симптоми - це різні патології соска, інфекції грудей або запалення, опухла рука, опухлість та біль під пахвами.

Жінки з такими симптомами, зазвичай, пізніше звертаються до лікаря. Рання діагностика онкології має вирішальне значення уплануванні та початку лікування, а так само підвищує ймовірність успішного результату.

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Необхідно підвищувати інформованість про всі потенційні симптоми раку молочної залози, щоб жінки знали, що пухлина не єдиним симптомом раку молочної залози, і вчасно зверталися до фахівців.