У Гаїті стартувала масова кампанія з вакцинації проти холери

Найближчим часом щеплення отримають жителі двох міст на заході країни, Ле-Ке і Жеремі, що найбільше постраждали внаслідок удару стихії, повідомляє Центр новин ООН. Ураган Метью пошкодив або зруйнував 90 відсотків будівель в Ле-Ке і 80 відсотків будівель у Жеремі.

Читайте такожООН заявило про допомогу Гаїті в боротьбі з епідемією холериУ цих містах вже з'явилися центри з лікування холери. У ВООЗ розраховують охопити вакцинацією 820 тисяч осіб. Між тим, станом на 7 листопада донори надали лише 36 відсотків від суми, необхідної для проведення кампанії.