ООН непокоїть практика селективних абортів у Вірменії

Експерти ООН схвально відзначили, що у Вірменії приймають законодавчі заходи, спрямовані на розширення прав жінок, повідомляє Центр новин ООН. Вони включають збільшення квоти на частку жінок в державних органах, прийняття закону про гендерну рівноправність, розробку закону проти дискримінації, який повинен бути готовий до 2017 року.

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Члени Комітету висловили тривогу у зв'язку з гомофобним настроями в суспільстві і закликали включити в новий закон щодо заборони на дискримінацію жінок за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Експерти також висловили занепокоєння щодо використання абортів в якості контрацептивного заходу, і більш того – в якості гендерного відбору. За даними урядової делегації, на кожні 115 хлопчиків у Вірменії народжується 100 дівчаток. У країні прийнято заборону на селективні аборти, однак за їх рівнем Вірменія утримує друге місце у світі.

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Членів Комітету також турбують широко поширені у вірменському суспільстві гендерні стереотипи і традиційні погляди на жінок і, як наслідок, низькі цифри участі жінок у прийнятті рішень.