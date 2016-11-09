Пізня друга вагітність жінки покращує роботу її мозку - дослідження

Пізнє народження дитини може поліпшити когнітивні навички і пам'ять у її матері після менопаузи. Про це повідомили вчені з Університету Південної Каліфорнії (University of Southern California). Дослідники на чолі з Роксаною Карім (Roksana Karim) уточнили, що це не означає, що думки про поповнення в родині потрібно відкладати — але матері, чия молодша дитина з'явилася після їх 35 років, в середньому мають більш гострий розум», повідомляє Медпортал.

Читайте такожЧим більше у жінки дітей, тим повільніше вона старієЩоб дізнатися, як вік, в якому відбулася вагітність, впливає на когнітивну функцію, команда Роксани Карім опитала 830 жінок, у яких вже почалася менопауза. Респонденткам запропонували пройти кілька тестів — в тому числі прочитати і запам'ятати певну кількість слів на сторінці, а також переказати історію, яку їм розповідали і в процесі відволікли їх.

Висновки були такими: жінки, які народили першу дитину після 24 років, швидше, ніж їх більш «ранні» колеги, вирішували проблеми, а також краще аргументували свою позицію. Ті учасниці, які в останній раз стали мамами після 35 років, показували кращі результати в тестах, що стосувалися когнітивної функції та вербальної пам'яті, при цьому матері двох дітей справлялися із завданнями краще, ніж ті, у кого дитина була єдиною.

Читайте такожДля жінок найефективнішим способом омолодження є вагітністьВчені пов'язали все вищеперелічене з гормональним фоном жінок. Раніші дослідження вже показували, що для пам'яті і когнітивної функції естроген і прогестерон дуже корисні в довгостроковій перспективі. Крім того, було також доведено, що чим раніше почалися менструації у дівчинки, тим краще працює її мозок. У жінок, у яких статеве дозрівання починалося пізніше, частіше розвивалася хвороба Альцгеймера. Фахівці Університету Південної Каліфорнії припустили, що чим довше триває період, коли жінка зберігає свої репродуктивні функції, тобто час від першої менструації до менопаузи, тим краще вона запам'ятовує інформацію і тим вищі її розумові здібності.