Йога і медитація допомагають кинути палити - вчені

У новому дослідженні, проведеному в Індії, взяв участь 1021 доброволець, залежний від тютюнових виробів. Вчені виявили: майже 80% учасників змогли відмовитися від шкідливої звички завдяки заняттям йогою і медитацією. Причому, рецидивів зареєстровано не було, повідомляє Мeddaily.ru з посиланням на Zee News.

Читайте такожМедитація здатна зупинити процес старінняДослідження показало, що 62% добровольців, які регулярно відвідували заняття йогою, відмовилися від нікотину протягом першого місяця занять. Людям, які ходили на заняття рідко, знадобилося значно більше часу. Ще 7,49% кинули палити після 2-6 місяців занять, а 15,47% - через 12 місяців.

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