У Лондоні госпіталізували 51 потерпілого внаслідок сходження з колії трамвая
У Лондоні через сходження з колії трамвая загинули 5 осіб, госпіталізовано 51 людина.
П'ять осіб загинули в Кройдоні на півдні Лондона через сходження з рейок трамвая.
Про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на транспортну поліцію міста.
У службі швидкої медичної допомоги повідомили, що госпіталізована 51 людина.
Водій трамвая затриманий, про пред'явлені йому звинувачення поки що не повідомляється.
Співчуття рідним загиблих і постраждалих висловили прем'єр-міністр Британії Тереза Мей і мер Лондона Садік Хан.
Читайте такожУ Польщі при зіткненні трьох трамваїв травмовано 19 осібТремлінк (кройдонський трамвай) - трамвайна система, яка відкрилася в травні 2000 року. Однією з причин будівництва Тремлінка стала відсутність метро в Кройдоні.
В 2015-2016 роках пасажирами цієї трамвайної системи стали 27 мільйонів осіб.