У Лондоні госпіталізували 51 потерпілого внаслідок сходження з колії трамвая

П'ять осіб загинули в Кройдоні на півдні Лондона через сходження з рейок трамвая.

Про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на транспортну поліцію міста.

У службі швидкої медичної допомоги повідомили, що госпіталізована 51 людина.

Водій трамвая затриманий, про пред'явлені йому звинувачення поки що не повідомляється.

Співчуття рідним загиблих і постраждалих висловили прем'єр-міністр Британії Тереза Мей і мер Лондона Садік Хан.

Читайте такожУ Польщі при зіткненні трьох трамваїв травмовано 19 осібТремлінк (кройдонський трамвай) - трамвайна система, яка відкрилася в травні 2000 року. Однією з причин будівництва Тремлінка стала відсутність метро в Кройдоні.

В 2015-2016 роках пасажирами цієї трамвайної системи стали 27 мільйонів осіб.