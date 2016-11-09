Їзда на велосипеді захищає від інфаркту - дослідження

Учені з Данії стежили за добровольцями протягом декількох років. Вони оцінювали рівень фізичної активності учасників, частоту їзди на велосипеді та фактори ризику серцевих захворювань, включаючи кров'яний тиск, вагу, рівень холестерину, куріння, харчування і споживання алкоголю.

Читайте такожВелоспорт значно знижує ризик розвитку діабету - дослідженняДослідження показало: у людей, що їздили на велосипеді по 1,5 години на тиждень, був істотно знижений ризик серцевого нападу. Серед учасників, які їздили на велосипеді до 30 хвилин в день, інфаркти зустрічалися на 15% рідше. Крім того, фахівцям вдалося виявити й інші плюси, пише Мeddaily.ru з посиланням на "Ера Новин".

Читайте такожДослідження показало: автомобілісти важать більше, ніж велосипедистиТак, у добровольців, які протягом 10 років добиралися до роботи на велосипеді, ризик ожиріння виявився нижчим на 40%, гіпертонії - на 11%, а діабету - на 18%. Автор дослідження Андерс Гронтведа вважає: людям слід частіше вибиратися на велосипедні прогулянки. Ще він пропонує заохочувати велосипедистів.