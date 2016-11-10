Діти, що народилися раніше чи пізніше терміну, гірше навчаються в школі - відкриття

Фахівці зі Швеції проаналізували дані більш як 2 мільйонів дітей, які народилися в період між 1973 і 1994 роками. Дослідники оцінили академічну успішність учасників, зокрема, їх підсумкові оцінки в середній школі. Крім того, вони з'ясували, на якому терміні народилися діти.

Читайте такожНедоношені діти схильні до захворювань нирокДослідження показало, що у недоношених і переношених дітей успішність була істотно знижена порівняно з контрольною групою. Оцінки учасників, які народилися набагато раніше строку, виявилися нижчими на 0,43, а у сильно переношених добровольців - на 0,15, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на UPI.com.

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