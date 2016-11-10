Тайські вчені винайшли тарілку для схуднення

"Розумна" посудина зроблена за допомогою технології захоплення зайвого жиру. Таким чином, тарілка видаляє з кожної страви по 30 калорій, повідомляє vnews.agency.

Жир збирають і утримують 500 невеликих отворів. Розробники обіцяють, що їх гаджет прибере 7 мл олії з кожної страви.

Тайські шанувальники здорового способу життя радіють. Їм не терпиться випробувати новий спосіб боротьби із зайвими кілограмами. Адже тайці дуже люблять жирну їжу.

Читайте такожДві склянки води перед їдою допоможуть схуднутиЯкщо їсти всі страви з цієї тарілки, в день можна "заощадити" більш як 150 калорій. Інженери сподіваються, що диво-гаджет допоможе в боротьбі з ожирінням, яке набирає популярність в Таїланді.