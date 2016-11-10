У дітей, які беруть участь у молодіжних рухах, міцніша психіка - британські вчені

Діти, які брали участь в молодіжних рухах зразок британських і американських скаутів або радянських піонерів, у зрілому віці мають більш стійку психіку, ніж їх однолітки, які не вступали в такі організації, з'ясували британські вчені, повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожЯкість сну впливає на психіку людиниВчені з університетів Единбурга та Глазго проаналізували інформацію про 10 тисяч осіб, які народилися в 1958 році. Дані збиралися протягом усього життя об'єктів дослідження в рамках спеціальної національної програми.

Як з'ясувалося, у людей, що вступили в юності в молодіжну організацію, до 50 років ризик виникнення психологічних проблем, таких як різкі зміни настрою або підвищене почуття тривожності, в середньому на 15% менший.

Читайте такожНейробіологи: підлітковий бунт - це хвороба На думку вчених, членство в організації, де потрібні такі якості як відвага, спритність, витривалість і почуття обов'язку, допомагає дітям стати більш стійкими до побутових проблем. За іншою версією, скаути досягають більшого в житті, а тому в середньому просто відчувають менше стресу.

Світовий скаутський рух виник на початку XX століття. Автором ідеї створення товариства юних розвідників був письменник, художник і натураліст Ернест Сетон-Томпсон, а практично втілив цю ідею національний герой Британії генерал Роберт Баден-Пауелл.