Які продукти краще не їсти натщесерце - лікарі

Існують такі продукти, які незважаючи на всі їхні корисні властивості, лікарі не рекомендують вживати на голодний шлунок. Znaj.ua пропонує ознайомитися зі списком цих продуктів.

Кава

Читайте такожКава - універсальний засіб проти втоми нервової системиБільшість з нас починає свій день з чашки кави. Але за словами медиків, будити організм таким чином - ідея не з кращих, адже одна з властивостей кофеїну - стимулювати вироблення шлункового соку. Якщо шлунок порожній, велика кількість соку може почати роз'їдати його слизову, стаючи причиною шлункових болів і гастриту.

Спеції та гостре

Читайте такожКориця допоможе схуднутиСпеції - чудовий засіб для поліпшення метаболізму, адже вони здатні стимулювати роботу шлунка. Але натщесерце з цим краще не жартувати.

Газовані напої

Краще не вживати газовані напої, будучи голодним, адже ні шлунок, ні печінка, ні серце вам не подякують.

Цитрусові

Читайте такожДослідники назвали цитрусові ефективним засобом від ожирінняЧерез кислоти, які містяться в цитрусових, подразнюється слизова шлунка. Всім відомо, що фреші дуже корисні, але перед їх вживанням потрібно підкріпитися.

Банани

Через високий вміст в них магнію та кальцію, банани можуть порушити роботу серцево-судинної системи. А це може негативно діяти на ваш тиск.