У Колумбії придумали швидкий засіб від похмілля

Жителі міста Боготав (Колумбія) запевняють, що придумали найкращий засіб від такого важкого фізичного стану як похмілля. Суп кальдо-де-Кастілья вважається ефективним засобом від похмілля, пише Newsyou.info.

Читайте такожСупова дієта знижує ризик розвитку діабету на 90%Бульйон в приготуванні досить простий, а до його складу входять реберця з яловичини, цибуля, коріандр, картопля і трохи цукрової кукурудзи, яка, до речі, обов'язковим інгредієнтом не є. Також суп містить і додаткові приправи, зокрема, сік лайма і оцет.

У місцевих колумбійських закусочних відвідувачів запевняють, що такий диво-суп буквально «повертає із мертвих». За порцію «чарівного» бульйону в кафе Боготава потрібно заплатити лише 1,6 фунтів стерлінгів. Суп зазвичай запивають солодкою неміцною кавою.

Читайте такожЯкі алкогольні напої викликають сильне похмілляРозкриваючи секрет «повернення до життя» після похмілля, місцеві кухарі розповідають, що жирна рідина сприяє дуже швидкому відновленню зневоднених жирових клітин. До того ж для приготування такої їжі якихось особливих інгредієнтів не потрібно. У Перу, наприклад, заради позбавлення від похмільного синдрому жителям доведеться вжити цитрусовий осад лікеру від сирої риби, промаринованої в лимоні).