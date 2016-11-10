Pfizer може позбутися безрецептурного бізнесу

Американська фармкомпанія Pfizer розглядає можливість продажу свого безрецептурного бізнесу, вартість якого оцінюється в 14 млрд доларів. Про це інформує Reuters з посиланням на обізнане джерело.

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На даний момент обговорення імовірної угоди тільки почалися, Pfizer може ще передумати і не продавати підрозділ, розповіли Reuters анонімні джерела. У самій компанії від коментарів утрималися. Варто зазначити, що щорічні продажі безрецептурного бізнесу Pfizer складають близько 3,5 млрд доларів.

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Якщо Pfizer все ж позбудеться безрецептурного бізнесу (в який входить знеболювальний засіб Advil і популярна гігієнічна помада Chapstick), то це стане другою за величиною угодою компанії після придбання за 160 млрд доларів ірландського виробника Allergan.

Раніше в цьому році компанія Pfizer відмовилася від планів щодо розділення бізнесу на дві частини: структуру, що займається старими лікарськими засобами, та підприємство з розробки та комерціалізації нових препаратів.