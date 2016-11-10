Pfizer може позбутися безрецептурного бізнесу
Якщо Pfizer все ж позбудеться безрецептурного бізнесу, це стане другою за величиною угодою компанії після придбання за 160 млрд доларів ірландського виробника Allergan.
Американська фармкомпанія Pfizer розглядає можливість продажу свого безрецептурного бізнесу, вартість якого оцінюється в 14 млрд доларів. Про це інформує Reuters з посиланням на обізнане джерело.
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На даний момент обговорення імовірної угоди тільки почалися, Pfizer може ще передумати і не продавати підрозділ, розповіли Reuters анонімні джерела. У самій компанії від коментарів утрималися. Варто зазначити, що щорічні продажі безрецептурного бізнесу Pfizer складають близько 3,5 млрд доларів.
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Якщо Pfizer все ж позбудеться безрецептурного бізнесу (в який входить знеболювальний засіб Advil і популярна гігієнічна помада Chapstick), то це стане другою за величиною угодою компанії після придбання за 160 млрд доларів ірландського виробника Allergan.
Раніше в цьому році компанія Pfizer відмовилася від планів щодо розділення бізнесу на дві частини: структуру, що займається старими лікарськими засобами, та підприємство з розробки та комерціалізації нових препаратів.