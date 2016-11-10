Світовий фармацевтичний ринок позитивно відреагував на обрання Трампа президентом США

Як пише First Word Pharma, це обумовлено очікуваннями, що ціновий тиск на лікарські засоби в країні буде знижено, пояснюють аналітики.

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Так, вартість цінних паперів Novo Nordisk зросли на 6,5%, Roche – на 5%, а Sanofi – на 3%. Також зросло котирування акцій AstraZeneca, GlaxoSmithKline і Novartis, акції Hikma зросли на 7%, Shire – на 5%, Bayer – на 3%. Що стосується індійських фармкомпаній, то акції Sun Pharmaceutical і Dr. Reddy також позитивно відгукнулися на обрання нового президента США.

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Експерти BNP Paribas відзначили, що обрання Трампа є позитивним фактором для фармацевтичної індустрії. Аналітики нагадали, що кандидат від демократичної партії Хілларі Клінтон різко висловлювалася про підвищення цін на лікарські препарати, критикуючи «неправомірне» подорожчання медикаментів.

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Однак аналітики Jefferies налаштовані більш скептично. На їхню думку, незважаючи на обрання Трампа, проведення політичних реформ і зняття тиску з американського фармринку все ще під питанням.

У своїй передвиборній програмі Дональд Трамп обіцяв переглянути програму медичного страхування Obamacare, а також підтримати імпорт дешевих лікарських засобів.