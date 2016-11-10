Вчені радять призначати статини в максимальному дозуванні

Масштабне дослідження, проведене ученими з Медичної школи при Стенфордському університеті (Stanford University School of Medicine), виявило, що подвійна доза статинів подовжує життя пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями, повідомляє The Telegraph. В експерименті взяли участь майже 500 тисяч осіб.

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Зазвичай тим, хто страждає серцево-судинними захворюваннями або входить до групи високого ризику, призначають помірні дози статинів, підвищуючи дозу в тому випадку, якщо знизити рівень холестерину не вдається. Вчені, однак, помітили, що пацієнти, які отримували максимальну для них дозу, жили довше приблизно на 9%, ніж ті, кому призначали ліки в меншій дозі.

Фатіма Родрігез (Fatima Rodriguez), яка керувала дослідженням, зазначає, що отримані дані можуть змінити тактику, якою керуються лікарі, які призначають статини. Зараз вони прописують пацієнтам мінімальну дозу, поступово збільшуючи її.

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Критики, проте, занепокоєні тим, що прийом статинів у максимальній дозі, збільшує ризик розвитку побічних ефектів – нудоти, м'язового болю і підвищеної ймовірності розвитку діабету.

Трохи раніше вчені опублікували результати іншого великого дослідження. Воно показало, що прийом статинів приносить більше користі, ніж шкоди: кількість людей, які уникли розвитку інфаркту та інсульту, завдяки прийому статинів, значно вища кількості тих, у кого розвинулися побічні ефекти.