У сирійському Алеппо закінчуються запаси продовольства - ООН

Організація Об’єднаний Націй заявляє, що останні запаси їжі були розподілені в північному сирійському місті Алеппо, де чверть мільйона людей перебувають в оточенні сирійських урядових сил, яких авіаударами підтримує Росія.

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Як передає Радіо Свобода, голова гуманітарної місії ООН в Сирії Ян Еґеланд зазначив, що наступного тижня в утримуваних повстанцями східних районах Алеппо не буде змоги роздавати харчі людям, якщо не поповнити запаси.

Зазначається, що колони з гуманітарною допомогою ООН не доїжджали східного Алеппо від липня, коли урядові сили відрізали шляхи постачання вантажів.

"Інформація, яку ми отримуємо зі східного Алеппо, свідчить про те, що останні набори з харчами розподіляють у цей час. Це жахлива ситуація", – сказав Еґеланд.

Він висловив сподівання на досягнення угоди з сирійським урядом і повстанськими угрупованнями, які дозволили б доставку харчів і предметів медичного призначення, а також дозволили б медичну евакуацію і надали доступ лікарям.

"Сподіваюся, що ми зможемо запобігти масовому голоду цієї зими", – додав Еґеланд.

Місто Алеппо розділене на зони, зайняті силами президента Сирії Башара аль-Асада і загонами опозиції. Урядова армія за підтримки російської авіації завдає ударів по контрольованих повстанцями районах.