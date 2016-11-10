ВООЗ готова допомогти бідним країнам в їхній боротьбі з курінням

Країни, що розвиваються, можуть отримати допомогу в боротьбі з курінням. У ВООЗ готові посприяти в розробці заходів щодо обмеження реклами сигарет та заборони куріння у громадських місцях. Будуть представлені пропозиції щодо підвищення податків на тютюнові вироби, пише Центр новин ООН.

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Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) побоюються, що пристрасть до тютюну може призвести до того, що в XXI столітті від причин, пов'язаних з курінням, помре близько мільярда чоловік. До 2030 року більше 80 відсотків випадків загибелі людей через тютюнопаління буде припадати на країни з низьким і середнім рівнем доходів.

У ВООЗ заявили про готовність прийти на допомогу бідним країнам, «оповитим тютюновим димом». Вони оголосили про проект, направлений на реалізацію Рамкової конвенції ВООЗ проти тютюну.

Рамкова конвенція містить перелік заходів, які необхідні для здійснення антитютюнової політики. У країнах, де активно впроваджуються її положення, масштаби куріння серед населення стрімко знижуються.

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Кошти для реалізації цього проекту будуть надані різними установами системи ООН. Про готовність надати фінансову підтримку проекту заявила також Велика Британія.

У ВООЗ зазначають, що у країнах наслідки куріння розглядають, в першу чергу як проблему охорони здоров'я. При цьому там не враховують збиток від пристрасті до тютюну в інших сферах.

У ВООЗ впевнені, що боротьба проти тютюну – це питання розвитку. Від її успіху залежить прогрес в інших галузях, таких як торгівля, фінанси, правосуддя і освіта.

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У ВООЗ запропонують бідним країнам і країнам з середнім рівнем розвитку підтримку у розробці заходів щодо заборони реклами та просування тютюнових виробів. Їм допоможуть добитися розміщення на упаковках сигарет попередження про шкоду куріння, а також заборони куріння в громадських місцях і в робочих приміщеннях. Будуть представлені пропозиції щодо підвищення податків на тютюнові вироби, захист діяльності органів охорони здоров'я від втручання тютюнової промисловості.

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Проект розрахований на п'ять років. Його здійснення почнеться в 2017 році. Країнам з низьким і середнім рівнем доходів пропонується повідомити про свою зацікавленість в участі у проекті.

Учасниками Конвенції ВООЗ проти тютюну є 179 держав, а також Європейський союз.