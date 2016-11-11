Минулого року 303 тисячі жінок у світі померли через ускладнення, що пов'язані з вагітністю - ВООЗ



ВООЗ закликає домагатися підвищення якості допологового спостереження жінок. У минулому році 303 тисячі жінок померли від ускладнень, пов'язаних з вагітністю. 2,7 мільйона дітей не дожили до одного місяця і 2,6 мільйона народилися мертвими. Багатьом із цих смертей можна було б запобігти шляхом надання своєчасної та якісної допологової медичної допомоги, повідомляє Центр новин ООН.

На сьогоднішній день тільки 64 відсотки жінок хоча б чотири рази під час періоду вагітності відвідують лікаря або акушера.

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Експерти ВООЗ нагадують, що допологове спостереження вкрай необхідно для забезпечення здорових пологів, здоров'я породіллі і новонародженого. У ході спостереження в жіночих консультаціях майбутні мами отримують рекомендації щодо здорового способу життя, необхідного харчування і поведінки.