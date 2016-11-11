Австралійські вчені підтвердили безпеку застосування кетаміну в екстреній медицині

До тепер існувала думка, що кетамін пов'язаний з частим розвитком негативних побічних ефектів у дорослих пацієнтів, пише Annals of Emergency Medicine.

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В порівняльній оцінці ефективності і безпеки пропофолу і кетофола (комбінація пропофолу і кетаміну) взяли участь 573 пацієнта, 292 з яких був проведений наркоз з використанням пропофолу, а 281 – із застосуванням кетофола. Задоволеність пацієнтів в обох групах була на високому рівні – 10 з 10. Вчені відзначили, що хоча у 5% хворих з кетафол-групи спостерігався важкий післянаркозний делірій (у пропофол групі - 2%), у них були нижчі показники випробовуваної болю через 30 хвилин після операції.

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Автори підкреслили значимість своєї роботи, зазначивши, що зазвичай лікарі уникають використання кетофола через побоювання розвитку негативних психологічних реакцій. Насправді обидва препарати мають задовільний профіль безпеки і можуть використовуватися в клінічній практиці. Особливо варто враховувати аналгезивні властивості кетаміну, які уможливлюють зниження рівня потреби в опіоїдних знеболюючих.