Мешканці країн з індивідуалістською культурою посміхаються частіше - дослідження

Зокрема, з'ясувалося, що жителі країн з більш індивідуалістської культурою частіше посміхаються в суспільстві, а з більш колективістською культурою - у самоті. Результати дослідження опубліковані в Journal of Nonverbal Behavior, передає N+1.

Вирази обличчя при базових емоціях мають спільні риси у всіх людей. При цьому в різних культурах існують свої неписані правила щодо того, наскільки виразно можна демонструвати емоції мімікою залежно від обставин.

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Співробітники Піттсбурзького університету і компанії Affectiva, які розробляють системи розпізнавання емоцій, зібрали відеозаписи виразів обличчя у понад 740 тисяч жителів 12 країн світу під час перегляду телереклами в домашніх умовах і в лабораторії.

Країни учасників суттєво відрізнялися за рівнем індивідуалізму і колективізму (дослідники користувалися індексами індивідуалізму Хофстеда, найвищим серед включених країн він був у США і Великобританії, найнижчим - у Колумбії і Перу, в середині списку перебували Росія і Бразилія).

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За допомогою спеціально створених алгоритмів вчені визначали вираженість двох емоційно протилежних мімічних дій: усмішки і насупленості.

З'ясувалося, що незалежно від інших факторів жінки частіше за чоловіків демонстрували обидва вирази обличчя, причому частка посмішок у жіночій міміці була вище, ніж чоловічий. Статеві відмінності в частоті насупленості виявилися більш вираженими в індивідуалістичних країнах.

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Також незалежно від інших факторів (незнайомих умов, присутності інших людей) в лабораторії учасники насуплювалися частіше, ніж вдома. Основним ефектом високого індексу індивідуалізму країни проживання виявилося частіше насуплення брів у будь-яких умовах.