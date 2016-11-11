У жінок пам'ять міцніша, ніж у чоловіків - вчені

Американські вчені з'ясували, що пам'ять жінок середнього віку краще, ніж пам'ять чоловіків. Про дослідження в середу, 9 листопада, повідомляє EurekAlert!

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Результати численних наукових робіт показали, що процес старіння супроводжується погіршенням когнітивних здібностей. Близько 75 відсотків літніх людей повідомляють про проблеми, пов'язані зі здатністю запам'ятовувати. Так, багато жінок скаржаться, що після менопаузи вони потерпають від забудькуватості. При цьому слабка стать в більшій мірі схильна до нейродегенеративних захворювань, деменції та інших когнітивних порушень.

У дослідженні взяли участь 212 чоловіків і жінок у віці від 45 до 55 років. Вчені провели когнітивне тестування таких нейрологічних процесів, як епізодична пам'ять, виконавчі функції, семантична обробка та вербальний інтелект (здатність до мови). Також були оцінені асоціативна пам'ять і епізодична вербальна пам'ять.

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Встановлено, що після менопаузи у жінок спостерігається погіршення пам'яті, що пов'язано зі зниженням рівня естрадіолу. Зменшення концентрації цього статевого гормону також виявилися пов'язані з більш низькою ефективністю навчання і здатність згадувати раніше засвоєну інформацію. Однак, вчені підкреслюють, що у жінок, у період до менопаузи, пам'ять краща, ніж у чоловіків.