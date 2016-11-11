Риба з брудних водойм небезпечна для здоров'я - вчені

За словами вчених з Океанографічного інституту Скріппса, при вживанні риби, спійманої в забруднених водоймах, суттєво збільшується ризик отруєння. Справа в тому, що в м'язовій тканині деяких риб накопичуються стійкі органічні забруднювачі з водойм, повідомляє Мeddaily.ru з посиланням на РІА "VistaNews".

Ці сполуки містяться у пестицидах, продуктах нафтохімічної промисловості і вогнетривких матеріалах. Вони легко проникають в організм, обходячи імунний захист. Сполуки прикріплюються до білка Р-глікопротеїну, що забезпечує перенос речовин через мембрану клітини.

Читайте такожРтуть в морепродуктах провокує розвиток автоімунних захворюваньФахівці кажуть: небезпечні сполуки є також в м'ясі і молоці. До найбільшого ризику отруєння схильні маленькі діти. Сполуки, що надійшли з грудним молоком, швидко розповсюджуються по організму.