В Ізраїлі не вистачає гінекологів

Що три хвилини в Ізраїлі народжується дитина, кожні 18 хвилин проводиться операція кесаревого розтину, повідомляють Новини Ізраїлю. У 2015 році у країні було проведено 171 008 пологів, з них у 4 007 випадках було два плоду, а в 95 випадках – три плода. 5 випадків закінчилися смертю породіллі.

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Понад 35 тисяч вагітностей на рік визначаються як вагітність у групі ризику.

Згідно з даними, представленим на конференції асоціації гінекології та акушерства, в Ізраїлі не вистачає щонайменше 150 гінекологів.

Як наслідок вагітні жінки змушені занадто довго чекати черги до лікаря, а в багатьох пологових відділеннях немає цілодобового чергового лікаря-акушера.