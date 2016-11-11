USB-пристрій проведе аналіз крові на ВІЛ за 21 хвилину - винахід

Учені з Великобританії створили пристрій з USB-накопичувачем, який зможе швидко і точно визначити кількість вірусу імунодефіциту людини в крові носія. Розробкою займалися фахівці з лондонського Імперського коледжу в Лондоні (Imperial College London) і американської фірми DNA Electronics. Виріб визначає концентрацію вірусу в краплі крові, а потім генерує електричний сигнал, який можна зчитати через USB-порт в комп'ютері, ноутбуці або будь-якому портативному пристрої. Точність тесту досягає 95%, повідомляє Медпортал.

Читайте такожУ ПАР почнуться випробування вакцини проти ВІЛ-інфекціїНезважаючи на те, що технологія поки що перебуває на ранніх стадіях реалізації, розробники заявляють, що незабаром вона дасть можливість ВІЛ-позитивним хворим стежити за рівнем вірусу в їх крові на зразок того, як пацієнти з діабетом моніторять свій рівень цукру. Користь нового швидкого і точного тесту не викликає сумнівів — зараз рутинні тести можуть тільки підтвердити наявність і відсутність у людини ВІЛ, а для того, щоб відстежити зміну концентрації вірусу в крові, необхідно здавати спеціальні аналізи і чекати 3 дні, поки їх опрацюють в лабораторії. USB-тест значно прискорює отримання цієї інформації.

Щоб пройти тестування, потрібно помістити в певне місце на USB-накопичувачі краплю крові — і якщо в ній виявляється вірус, то на чіпі змінюється кислотність — і залежно від її змін чіп посилає електричний сигнал на накопичувач. За допомогою комп'ютера можна дізнатися, стало вірусу в крові більше або менше. Новий тест використовували для аналізу 991 зразка крові, і він показав 95-відсоткову ефективність. Середній час тестування становив 20,8 хвилин.

Читайте такожБританські вчені заявили про перший випадок одужання дорослої людини від ВІЛ-інфекціїХворим вірусом імунодефіциту людини зазвичай прописують антиретровірусну терапію, яка зменшує кількість вірусу в крові до близьконульових показників. Проте у деяких випадках ця терапія перестає працювати — тоді концентрація вірусу в крові починає рости. Новий швидкий тест допоможе вчасно помітити цей ріст, щоб лікар зміг оперативно відреагувати на зміну стану здоров'я пацієнта і, можливо, внести корективи в схему лікування.