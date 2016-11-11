Використання смартфона перед сном призводить до безсоння і стресу - дослідження

Переглядаєте свій Instagram перед сном? Читаєте, що написали друзі в соцмережах? Перевіряєте пошту? Для багатьох з нас – це обов'язковий ритуал, що передує засипанню. Вчені ж з Університету Каліфорнії (University of California) на чолі з Грегорі Маркусом (Gregory Marcus) закликають нас відмовитися від цієї звички, або спробувати скоротити час «спілкування» з телефоном перед сном, повідомляє Медпортал.

Читайте такожНаявність поруч чуйного партнера покращує сонВ більш ранніх дослідженнях вже було показано, що використання електронних пристроїв може негативно вплинути на сон. Автори пов'язали це з блакитним світлом, яке випромінюють екрани планшетів і телефонів, яке не кращим чином впливає на циркадні ритми, а крім того, висловили припущення, що використання цих пристроїв викликає стрес. Деякі дослідники продемонстрували, що безсоння можуть викликати будь-які подібні пристрої, що знаходяться в спальні. Причини цього, правда, неясні.

Люди, що брали участь в експерименті Маркуса, розповіли про своє здоров'я і спосіб життя (наприклад, якість і тривалість сну). Після цього на смартфони 136 учасників було встановлено спеціальний додаток, який реєстрував, коли екран був активний. Всі учасники також записували дані про свій сон.

Читайте такожВчені встановили: щоб шлюб був щасливим, потрібно добре висипатисяВиявилося, що, чим більше люди користувалися смартфоном або планшетом, тим гіршим був їхній сон. Критичним виявився період перед засипанням: ті, хто спілкувався в месенджерах або соцмережах безпосередньо перед сном, частіше за інших страждали безсонням.

Критики вже відзначили, що вибірка надто мала, щоб робити висновки про те, що використання смартфона може спровокувати безсоння, однак така можливість не виключається.