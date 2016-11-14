Щодня у світі через кір помирає 400 дітей - ВООЗ

З 2000 року смертність від кору знизилася на 79%, тим не менш, досі від цього інфекційного захворювання щодня помирає близько 400 дітей. У звіті ВООЗ йдеться, що світовій спільноті не вдається остаточно перемогти захворювання не через брак знань або необхідних коштів, а через нездатність керівництва країн гарантувати вакцинацію кожній дитині, пише REUTERS.

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Завдяки масштабній кампанії з вакцинації, що пройшла в 2000-2015 роках, вдалося запобігти близько 20,3 млн летальних випадків серед дітей. Проте досі у багатьох країнах діти не отримують необхідні щеплення. У 2015 році близько 20 млн дітей не були щеплені проти кору, в результаті 134 тис. померли. На Демократичну Республіку Конго, Ефіопії, Індії, Індонезії, Нігерії і Пакистану припадає майже половина всіх нещеплених дітей і 75% випадків смерті від кору.

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Також в 2015 році були зареєстровані великі спалахи кору в Єгипті, Ефіопії, Німеччині, Киргизстані та Монголії. При цьому в Німеччині та Монголії кір було виявлено у літніх людей, що свідчить про необхідність вакцинації молоді, яка не пройшла вакцинацію в ранньому віці.