Учені довели, що куріння електронних сигарет призводить до розвитку раку

Учені виміряли концентрацію альдегідів, які містяться в парі електронних сигарет, пише Environmental Science & Technology. При дослідженні застосовувалися три типи вейпів з п'ятьма видами рідини для них. Паріння відбувалося з допомогою автоматичної установки, яка робила чотирисекундні затягування з перервою в 30 секунд між ними.

«При кожному затягуванні кожної з рідин вейпер отримує неймовірно велику кількість альдегідів, основна частина яких виробляються через термічне розкладання компонентів ароматизаторів», — зазначають учені. В усіх експериментах кількість альдегідів перевищувала граничні значення, встановлені асоціацією державних промислових гігієністів США.

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Автори роботи відзначили, що обсяг альдегідів збільшується пропорційно кількості ароматизаторів у рідині. Вони заявили, що продовжать свої дослідження і планують перевірити вплив інших смакових добавок на формування альдегідів та інших токсичних сполук.

Раніше вчені встановили, що школярі-вейпери поступово починають палити звичайні сигарети і відмовляються від електронних. Серед некурящих підлітків такої тенденції не спостерігається.

Вейпинг — це використання електронних сигарет, тобто інгаляторів. Спочатку вони продавалися як засіб боротьби зі звичкою тютюнопаління. З часом вейпінг став новою молодіжною субкультурою.