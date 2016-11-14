Половина всіх смертельних випадків пневмонії пов'язана з забрудненим повітрям - ООН

І це незважаючи на те, що кожній з цих хвороб можна запобігти шляхом вакцинації, грудного вигодовування, скорочення забруднення повітря у житлах, повідомляє Центр новин ООН. Важливо також наявність якісної первинної медичної допомоги.

Читайте такожДомашній пил може викликати рак та інші захворювання - дослідженняЗа даними нової доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), пневмонія – головний «вбивця» дітей у віці до п'яти років.

У 2015 році від запалення легенів померло близько мільйона дітей – більше, ніж від малярії, туберкульозу, кору і СНІДу разом узятих. Половина цих випадків пов'язана із забрудненням повітря.

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Стан навколишнього середовища – важливий чинник і в поширенні діареї. Один з наслідків зміни клімату – часті посухи. Відсутність чистої води змушує дітей вживати воду із забруднених джерел. Як наслідок зростає ризик зараження інфекційними захворюваннями, які можуть мати довгострокові наслідки для дітей.

Оскільки обидва захворювання пов'язані з екологією, доповідь було представлено на Конференції сторін Конвенції ООН зі зміни клімату. Вона проходить зараз у Марракеші.