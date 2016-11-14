Ген "аутизму" порушує нейронні зв'язки у мозку - дослідження

У здорових людей він відповідає за формування зв'язків між нейронами під час розвитку головного мозку. Нейрони головного мозку під час дозрівання формують між собою зв'язку. Ці зв'язки важливі для навчання. У людей з аутизмом недостатньо сформовані зв'язки викликають проблеми при навчанні та розвитку соціальних контактів, пише Cell Reports.

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Канадські вчені з Університету Макмастера в співпраці з Госпіталем дитячих хвороб (Sick children's Hospital) виявили зміни в гені DIXDC1 у людей з розладами спектру аутизму (ASD). У здорових людей цей ген відповідає за ріст і формування зв'язків між нейронами головного мозку. Вчені виявили генетичні зміни, які перешкоджають «включенню» DIXDC1, в результаті чого мозкові синапси залишаються незрілими.

Керівник проекту Карун К. Сінгх вважає, що отримані результати дають нові можливості для розробки лікарських препаратів, які зможуть активувати цей ген, і синаптичні зв'язки між нейронами зможуть відновитися.