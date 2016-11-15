Ретельне пережовування їжі знижує ризик розвитку метаболічного синдрому - дослідження

Ретельне пережовування їжі знижує ризик розвитку метаболічного синдрому. До такого висновку прийшли японські вчені з Університету Ніїгати (Niigata University), які оцінили жувальні здібності 1780 осіб у віці від 50 до 70 років, повідомляє Медпортал.

Читайте такожНеправильне харчування дуже швидко призводить до метаболічних порушеньВсі учасники були розділені на 4 групи залежно від їх жувальних здатностей. У першу групу потрапили ті, хто ретельно пережовував їжу, а в четверту – люди, які пережовували їжу найбільш слабко. Виявилося, що люди з четвертої групи частіше за інших страждали метаболічним синдромом. Серед сімдесятирічних учасників ризик розвитку цього стану виявився в 1,9 разу вищим, ніж серед тих, хто входив у першу групу.

Метаболічний синдром – цілий комплекс порушень обміну речовин, розвиток яких збільшує ймовірність виникнення серцево-судинних захворювань і діабету. Збільшується кількість вісцерального жиру в організмі, розвивається інсулінорезистентність, виникає гіперінсулінемія. Основною причиною виникнення вважають зниження фізичної активності і неправильне харчування. Крім цього невеликий внесок робить і генетична складова.

Читайте такожВідмова від вечері прискорює обмін речовин - дієтологиАвтори припускають, що зниження здатності ретельно пережовувати їжу в літньому віці може бути пов'язане з погіршенням стану зубів – з віком все частіше виникають проблеми з яснами і якістю емалі. Вони вважають, що необхідно надати інформацію і лікарям, і пацієнтам – можливо, своєчасне звернення до стоматолога допоможе знизити ризик розвитку метаболічного синдрому.