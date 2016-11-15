Стрес по-різному змінює мозок хлопчиків і дівчаток - учені

У хлопчиків, навпаки, острівець приймає великі розміри, пишуть Новини Ізраїлю.

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Острівець – частина головного мозку, пов'язана з емоціями і емпатією. На думку вчених, зменшення цієї частини мозку може впливати на те, що дівчатка набагато частіше хлопчиків страждають посттравматичним стресовим розладом (PTSD).

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Дослідники роблять висновок, що хлопчики і дівчатка можуть демонструвати діаметрально протилежні симптоми, переживши події, що викликають стрес або страх. Відповідно, до таких дітей слід застосовувати різні методи лікування.