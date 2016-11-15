Здоровий спосіб життя знижує генетичний ризик захворювань серця - дослідження

У деяких людей є генетична схильність до серцево-судинних захворювань. Однак це не вирок. Фізична активність, правильне харчування і відмова від куріння допомагають зменшити ризик. Команда вчених із США і Швеції проаналізувала дані 4 досліджень за участю понад 55000 осіб, пише Мeddaily.ru з посиланням на Science World Report.

За учасниками двох досліджень стежили більш як 20 років. Дослідники встановили: у добровольців з генетичною схильністю ризик серцево-судинних захворювань був вдвічі вищим, ніж у людей без генетичної схильності. Однак здоровий спосіб життя вдвічі знижував імовірність хвороб серця і судин у цих учасників.

Читайте такожФізичні вправи вбережуть офісних працівників від хвороб серцяВ групі добровольців з генетичною схильністю ризик серцевого нападу та інших проблем з серцем і судинами протягом 10 років становив 10%. Але у людей з цієї групи, які вели здоровий спосіб життя, він дорівнював 5%. Такий же ризик був у багатьох учасників без генетичної схильності.