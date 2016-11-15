У Ємені зростають показники поширеності холери - ВООЗ

В Ємені за останні два тижні кількість випадків підозри на холеру зросла до 4 тис, пише Reuters з посиланням на ВООЗ. За офіційними даними, на 1 листопада в країні було зафіксовано 2070 випадків захворювання, а зараз – вже майже 4119 випадків.

Читайте такожУ Гаїті стартувала масова кампанія з вакцинації проти холериНа даний час лабораторно підтверджено 86 випадків холери. Від захворювання померли 8 людей, ще 56 пацієнтів померли від гострої діареї.

Боротьба з поширенням захворювання ускладнена тим, що в ході громадянської війни були зруйновані майже всі об'єкти охорони здоров'я і системи очищення води. У ВООЗ наголошують, що темпи поширення інфекції викликають серйозну стурбованість фахівців, які прогнозують велику імовірність масштабного спалаху холери.