Вчені назвали сполуку, яка сприяє збільшенню обсягу робочої пам'яті

Використання ГАМК (гама-аміномасляної кислоти), як показали вчені, регулює активність дорсолатеральної префронтальної зони кори головного мозку, пише EurekAlert!.

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У дослідженні взяли участь 23 особи у віці від 19 до 32 років, які пройшли тести на робочу пам'ять. Одночасно з цим фахівці стежили за активністю нейромедіаторів — речовин, за допомогою яких здійснюється передача електричних імпульсів між нервовими клітинами, а також нейронами і м'язовою тканиною.

Вчені відзначають, що раніше жодна з робіт не дозволяла встановити зв'язок ГАМК з робочою пам'яттю у людей, тоді як їх дослідження це зробило.

Робоча пам'ять людини тісно пов'язана з рухомим інтелектом і відповідає, на відміну від короткочасної пам'яті, за можливість одночасної роботи з безліччю даних. Її аналогом є оперативна пам'ять комп'ютерів.