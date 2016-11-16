У Європі на ожиріння страждає понад 25 % дітей шкільного віку

В Європейському регіональному бюро ВООЗ представлена нова доповідь про наслідки реклами шкідливих продуктів харчування і напоїв в Інтернеті і через мобільні додатки. Його автори заявили, що батьки навіть не усвідомлюють всю серйозність цієї проблеми, яка веде до ожиріння дітей і до надмірних витрат сімей, повідомляє Центр новин ООН.

В даний час в країнах Європейського регіону від ожиріння або надмірної повноти, які є головними факторами серцево-судинних захворювань, страждають приблизно 25 відсотків дітей шкільного віку. Понад 60 відсотків дітей, які до статевого дозрівання мають надлишкову масу тіла, залишаться огрядними і по досягненню повноліття.

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Сьогодні маркетинг в Інтернеті став надзвичайно ефективним інструментом впливу, що враховує індивідуальні особливості кожної дитини і його соціальне оточення. Часто батьки не відстежують, чим займаються їхні діти в Мережі, і тому багато людей схильні недооцінювати масштаб проблеми.

Сучасні витончені технології дозволяють отримувати від користувачів Інтернету різні особисті дані і доносити до споживачів рекламу, орієнтовану на окрему людину.

Наприклад, дані геолокаціі, що надходять від мобільних пристроїв, що дають можливість рекламодавцям направляти спеціальні пропозиції споживачам як раз в той момент, коли вони знаходяться в районі, де продається та чи інша продукція.

Читайте також82% українських дітей споживають солодкі газовані напої – дослідженняРекламодавці використовують різні платформи, в тому числі ігри, соціальні мережі або мультфільми, а також вдаються до послуг знаменитостей.

Експерти у сфері охорони здоров'я вперше провели комплексний аналіз орієнтованого на дітей цифрового маркетингу харчових продуктів з високим вмістом жиру, солі та цукру. Вони закликали владу країн регіону негайно взятися за вирішення цієї гострої проблеми.

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«Наші країни вважають профілактику дитячого ожиріння найпріоритетнішим завданням. Незважаючи на це, ми постійно спостерігаємо, як наші діти – найбільш вразлива категорія населення – стають об'єктами незліченних прихованих прийомів цифрового маркетингу продуктів з високим вмістом жиру, цукру і солі», – заявила директор Європейського регіонального бюро ВООЗ.