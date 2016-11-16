Roche вкладе у розвиток імунотерапії раку понад 100 млн доларів

Метою нового об'єднання є пришвидшення запуску доклінічних і клінічних досліджень інноваційних методів лікування.

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В дослідницьку мережу увійде 21 науковий центр, що займається питаннями імунотерапії. Фахівці наукових центрів разом з ученими з Roche і Genentech будуть працювати над вивченням способів розширення популяції пацієнтів, які відповідають на імунотерапію.