За 40 років кількість людей з підвищеним артеріальним тиском збільшилася у світі вдвічі - вчені

Причому, якщо раніше це захворювання було поширене серед забезпечених людей, то тепер, підвищений тиск все частіше реєструється у бідних верствах населення, пришет The Lancet.

Читайте такожПрийнята норма артеріального тиску завищена - вченіВ рамках роботи були вивчені дані про артеріальний тиск жителів 200 країн, зібрані з 1975 по 2015 рік. Всього автори дослідження проаналізували інформацію з 1479 робіт, в яких брали участь 19,1 млн осіб. Підвищеним вважався тиск вище 140 на 90 мм рт. ст.

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Найбільший приріст пацієнтів з діагностованим підвищеним артеріальним тиском був зареєстрований в азіатських і африканських (Ефіопія і Малаві) країнах з низьким і середнім рівнями доходу. При цьому в розвинених країнах, таких як Австралія, Каналу, Німеччина, Швеція і Японія, показники поширеності даного захворювання навпаки скоротилися. Підвищений артеріальний тиск залишається серйозною проблемою в центральній і східній Європі, особливо в Словенії, Литві, Латвії, Хорватії та Угорщині.