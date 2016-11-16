Колір їжі особливим чином впливає на її сприйняття - дослідження

Не секрет, що багато корисних продуктів мало приваблюють людей. Виявляється, оцінка калорійності продукту і взагалі ставлення до нього залежить від кольору. Як передає Мeddaily.ru, Міжнародна школа перспективних досліджень в Трієсті вважає, що проведене дослідження дозволить зробити корисні продукти більш привабливими. І секрет у фарбуванні.

Читайте такожЩоб мати гарний вигляд, треба їсти овочі та фрукти, впевнені фахівціКоментує нейробіолог і координатор дослідження Рафаелла Руміаті: "Згідно з деякими теоріями, наша зорова система розвивалася, щоб легко ідентифікувати особливо поживні ягоди, фрукти і овочі на тлі листя. Тому ми особливо ефективно відрізняємо червоний колір від зеленого. Ми "візуальні тварини". Наприклад, собаки більше покладаються на нюх".

Якщо говорити про натуральні продукти, то в них колір добре корелює з калорійністю. Що червоніша необроблена їжа, тим більша ймовірність її високої поживності. Зелені продукти, навпаки, зазвичай відрізняються низьким вмістом калорій. Як доказ наводиться результат експерименту. Вчені залучили 68 осіб без проблем із зором. Добровольцям показували 779 кольорових фотографій, третина з яких складали зображення як сирої, так і обробленої їжі (наприклад, банани, помідори, м'ясо, спагеті). Також було понад 400 фото різних предметів (молоток, пляшка) і 107 тварин і рослин.

Читайте такожВчені з'ясували, чому червоне м'ясо небезпечнеВід добровольців було потрібно оцінити продукти, колір яких за спектром був зміщений ближче до червоного. І такі продукти сприймалися як більш калорійні. Близькість до зеленого спектру, в свою чергу, створювала враження низької калорійності. Дана закономірність працювала і у випадках з обробленими продуктами. З неїстівними предметами колірних переваг виявлено не було.