Експерти прогнозують зростання ринку препаратів для лікування мієлофіброзу

Експерти консалтингової компанії GlobalData підрахували, що середньорічні темпи зростання ринку складуть 6,4%.

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Фахівці GlobalData оцінили перспективи ринку лікарських засобів проти мієлофіброзу на основі даних США, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Великобританії та Японії. Саме ці країни стануть основними майданчиками збуту момелотиніба (momelotinib) компанії Gilead, іметелстата (imetelstat) спільної розробки Johnson & Johnson і Geron, а також експериментального засобу PRM-151 від Promedior.

Серед факторів, які обумовлюють перспективи розвитку ринку ЛЗ експерти називають зростання частоти діагностування мієлофіброзу і розширення використання препаратів для терапії спленомегалії.

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В даний час існує лише один зареєстрований засіб для лікування пов'язаної з мієлофіброзом спленомегалії та системних симптомів – препарат Джакафі розробки Incyte і Novartis. Для пацієнтів, які перестали відповідати на цей лікарський засіб, немає інших варіантів терапії. Цю проблему допоможе вирішити вихід на ринок момелотиніба й іметелстата, який очікується в 2017 і у 2021 році відповідно.