Безсоння підвищує ризик аритмії та інсульту - вчені

Як відомо, для цього розладу сну характерні труднощі засинання, неспокійний сон і раннє пробудження. Співробітники Мічиганського університету встановили, що у людей з безсонням ризик миготливої аритмії був підвищений на 29% порівняно з людьми без безсоння, передає Мeddaily.ru з посиланням на Zee News.

Читайте такожЯкість сну впливає на психіку людиниКрім того, у пацієнтів, які скаржилися на часті пробудження, які створюють додаткове навантаження на серце, ймовірність миготливої аритмії на 26% вища, ніж у тих, хто не часто прокидався. Ще ризик аритмії був підвищений у добровольців з укороченою фазою швидкого сну. Вчені кажуть, що безсоння також збільшувало ризик інсульту, серцевої недостатності та інших проблем з серцем.

Читайте такожМедики попереджають, що тривожні стани "вбивають" серцеФахівці припускають: мабуть, розлад сну негативно впливає на вегетативну нервову систему, бере участь у регуляції артеріального тиску і частоти серцевих скорочень. На думку дослідників, підвищити якість сну і запобігти аритмії допоможуть фізична активність і обмеження споживання кофеїну.