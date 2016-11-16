Сир із пліснявою має омолоджувальний ефект - дослідження

Сир - це не тільки смачний і поживний продукт, багатий кальцієм і вітаміном В12. Виявляється, сир також уповільнює процес старіння, пише The Sydney Morning Herald. В рамках останнього дослідження вчені перевірили ефект сполуки з сиру з цвіллю. Йдеться про спермідин. Дана сполука вже успішно збільшувала тривалість життя плодовим мушкам і черв'якам.

Читайте такожВітамін D подовжує молодість людини - висновок фахівцівЦього разу сполуку протестували на мишах. Одну групу тварин напували водою із спермідином, а другу - звичайною водою. В результаті тривалість життя першої групи значно збільшилася, навіть коли сполуку тварини починали приймати в середині життя. Також спермідин поліпшував роботу серця і знижував тиск.

Читайте такожСередземноморська дієта активізує роботу мозку - вченіСполука активувала процес аутофагії, завдяки чому клітини очищаються від токсинів і переробляють свої пошкоджені частини. Аутофагія однозначно збільшує цикл життя клітини і її роботу. Підсумок - гальмування процесу старіння. Фахівці також опитали 800 італійців про якість раціону. У підсумку люди, які споживали багато спермідину, мали більшою мірою знижений тиск і на 40% зменшений ризик серцевої недостатності, а також інших серцево-судинних захворювань.

Читайте такожСир - джерело довголіттяІнше дослідження показало: споживання 80 г жирного сиру щодня підвищує рівень "корисного холестерину". Притому, любов до сиру зумовлює те, що у людей в тілі зростає концентрація масляної кислоти - сполуки, пов'язаної зі швидким метаболізмом, зниженим ризиком ожиріння і зменшеними показниками холестерину.