У східному Алеппо знову бомбили дитячу лікарню "Баян", яка вже постраждала від авіаударів у липні, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Ця лікарня є однією з небагатьох уцілілих в Алеппо медичних установ.

Поруч з лікарнею розташований центр переливання крові, який також постраждав від бомбардувань.

Водночас сирійська армія заявляє, що серед її цілей - тільки склади з боєприпасами та медикаментами, що належать екстремістам.

Напередодні Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини, що базується у Британії, повідомив про бомбардування трьох лікарень за добу. Ці установи розташовані у західній частини міста, яку займають урядові війська.

У Міноборони Росії заявили, що "російські ВКС і ВПС Сирії по опозиційним збройним формуванням, які заявили про припинення бойових дій і повідомлять російському або американському центрам примирення відомості про своє розташування, не завдавали ударів".

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Як повідомлялося, Алеппо розділений на зони, які зайняті силами президента Сирії Башара аль-Асада і загонами опозиції. Урядова армія за підтримки російської авіації завдає ударів по контрольованих повстанцями районах.

10 листопада в ООН заявили, що в Алеппо закінчуються запаси продовольства.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хуссейн назвав бомбардування і облогу Алеппо злочинами історичного масштабу.