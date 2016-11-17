Обстріл лікарень у Сирії позбавив десятки тисяч людей медичної допомоги - ВООЗ

Це сталося 13-15 листопада. Ушкодження лікарень позбавляє медичної допомоги десятки тисяч людей, повідомляє Центр новин ООН.

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«Щонайменше, дві людини загинули в результаті цих обстрілів і 19 отримали поранення, включаючи шість медиків. Той факт, що такі інциденти стають все більш частим і масштабним явищем в Сирії, викликає обурення. У 2016 році зафіксовано 126 подібних випадків по всій країні», - заявив заступник Прес-секретаря ООН Фархан Хак на брифінгу в Нью-Йорку.

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Представники ВООЗ в черговий раз закликали сторони конфлікту в Сирії забезпечити безпеку медичних установ і їх персоналу. Вони нагадали, що нанесення ударів по таким об'єктам суперечить міжнародному праву.