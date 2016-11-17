Вчені назвали перший симптом хвороби Альцгеймера

Дане дослідження стало одним з найбільш переконливих доказів того, що втрата пам'яті, імовірно, не є першим помітним симптомом розвитку хвороби Альцгеймера, пишуть Новини Ізраїлю, посилаючись на публікацію в Annals of Neurology.

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За словами керівника дослідження, доктора Марка Альберса, проблеми з нюхом, пов'язані з розвитком захворювання, можна розпізнати ще за 10 років до того, як пацієнти стають забудькуватими.

Фахівці вже не в перший раз розглядають згасання відчуття нюху як імовірний симптом розвитку хвороби Альцгеймера. Раніше вже розроблялися різні методики діагностики нюху, проте всі вони мали ряд обмежень. Перш за все вони не брали до уваги наявність значних відмінностей у нюхових здібностях здорових людей.

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Тепер вчені розробили новий простий, доступний і неінвазивний метод, який оцінює здатність літніх пацієнтів ідентифікувати і запам'ятовувати запахи.