Щоб втрачені кілограми не повернулися, потрібно стежити за своїм раціоном - лікарі

Дослідники з Університету Піттсбурга виявили: це призводить до набору надлишкової маси тіла. Фахівці проаналізували дані 137 осіб, які брали участь у програмі втрати маси тіла протягом року. В основному це були жінки, пише Deccan Chronicle.

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Середній вік учасників становив 51 рік, а середній Індекс маси тіла (ІМТ) - 34,1. Добровольці регулярно важилися. Також їх попросили вести щоденник харчування в додатку для смартфона. Дослідження виявило: люди зазвичай припиняли стежити за своїм раціоном приблизно через чотири місяці після закінчення програми втрати надмірної маси.

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Хоча всі учасники схудли завдяки програмі, до 75% добровольців частина скинутої маси повернулася. 62% учасників в якийсь момент переставали контролювати свій раціон. Люди, до яких повертався вага, припиняли стежити за своїм раціоном харчування частіше тих, хто не набрав втрачені кілограми.