Бактерії у шлунково-кишковому тракті можуть зумовлювати розвиток макулодистрофії - вчені

Дослідницька група з Канади під керівництвом Прземислава Сапіехи (Przemyslaw Sapieha) з'ясувала, що й у виникненні цього захворювання може бути винен мікробіом, повідомляє MedicalXpress.

Читайте такожВчені розробили наносенсор для швидкого виявлення хвороботворних бактерій у воді та їжі

Частіше розвивається суха форма макулодистрофії – вона вражає більше 90% пацієнтів. Волога форма захворювання зустрічається рідше і є більш небезпечною формою. Вона прогресує набагато швидше, ніж суха.

Вченим вдалося виявити гени, асоційовані з розвитком вікової макулодистрофії, носії його певної форми входять у групу ризику розвитку захворювання. Серед інших факторів ризику – куріння і абдомінальне ожиріння у чоловіків. Канадські вчені з'ясували, чому зайва вага може збільшувати ймовірність розвитку вікової макулодистрофії.

Вони дійшли висновку, що дієта, багата на жири, викликає зміни у складі бактерій, що мешкають в шлунково-кишковому тракті, а крім цього стимулює розвиток запалення – все це може провокувати розвиток вологої макулодистрофії.

Читайте такожУ Європі на ожиріння страждає понад 25 % дітей шкільного віку

Дослідники вважають, що зміна дієти може істотно поліпшити стан пацієнтів з макулодистрофією і знизити ймовірність виникнення цього стану.