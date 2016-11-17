Червоне вино захищає судини від негативних наслідків куріння - дослідження

Дослідники з Університету Саару радять випивати один-два келихи червоного вина перед тим, як викурити сигарету. Це допоможе знизити ризик серцево-судинних захворювань. Справа в тому, що сигаретний дим викликає ушкодження ендотелію, старіння клітин, судинне та системне запалення. А вживання червоного вина сприяє утворенню корисних для судин ендотеліальних факторів релаксації, таких як оксид азоту, передає Мeddaily.ru з посиланням на Zee News.

У дослідженні взяли участь 20 здорових добровольців, які не курили. Вони погодилися викурити три сигарети в процесі експерименту. Половина учасників за годину до куріння пила червоне вино в кількості, розрахованій таким чином, щоб вміст алкоголю в крові після вживання напою становив 0,75%. До і після експерименту вчені зібрали зразки крові і сечі добровольців.

Читайте такожЧервоне вино відновлює гормональний баланс - дослідженняЯк відомо, внаслідок куріння в кров потрапляють мікрочастинки з ендотеліальних клітин, тромбоцитів і моноцитів. Це свідчить про пошкодження кровоносних судин. В учасників, які вживали вино перед курінням, дослідники не зафіксували таких змін. Учені поки що не знають, чи стосуються їх висновки курців, літніх людей і тих, хто страждає від різних захворювань.