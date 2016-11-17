Нежирна їжа зберігає високу якість зору - вчені

Якщо в раціоні багато жирних продуктів, то людина знаходиться в групі ризику розвитку хвороби очей. І справа в зміні мікрофлори кишечника, відзначає Мeddaily.ru з посиланням на Zee News. Така зміна призводить до появи вікової макулярної дегенерації, яка пов'язана зі сліпотою. Дослідження показали: бактеріальний склад кишечника важливий з точки зору розвитку вологої макулярної дистрофії, останньої стадії захворювання.

Читайте такожКукурудза допоможе поліпшити зірДослідженням цієї теми займався Університет Монреаля. Вікова макулярна дистрофія характеризується підвищеною імунною відповіддю, відкладеннями жиру в задній частині ока (друз) при ранній стадії розвитку захворювання.

Читайте такожЛікарі встановили, що фастфуд може призвести до зниження зоруХоча на вологу макулярну дистрофію припадає приблизно 10% випадків вікової макулодистрофії, саме ця форма найчастіше провокує втрату зору. Існуючі на ринку лікарські засоби стають з часом менш ефективними. Тому медики вважають важливим пошук будь-яких засобів, що запобігають розвитку недуги. А, згідно з останніми дослідженнями, контроль мікрофлори кишечника, виключення жирних продуктів, що викликають запалення в тілі, є дієвим методом.