Одна таблетка зможе працювати два тижні поспіль - винахід

В Массачусетському технологічному університеті (Massachusetts Institute of Technology) фахівці розробили нову капсулу для ліків, яка залишається в шлунку до 2 тижнів після проковтування, повільно звільняючи свій вміст. Раніше при оральній формі прийому засоби діяли не більше дня, тоді як при багатьох захворюваннях (наприклад, малярії або ВІЛ) необхідне постійне надходження ліків. Такі «багаторазові» ліки зараз доступні у формі ін'єкцій або імплантатів, але ці методи не завжди зручні.

Читайте такожВчені створили таблетку, яка змушує організм активно спалювати жирПрепарати, що приймаються через рот, мають обмежений час дії, так як вони швидко проходять через шлунково-кишковий тракт, де на них впливає агресивне середовище. Команда професора Роберта Лангера (Robert Langer) працювала над новою капсулою кілька років, сфокусувавшись на лікуванні малярії з допомогою антипаразитарного засобу Івермектин.Експерименти на свинях показали, що препарат діяв протягом 2 тижнів.

Всередині капсули знаходиться структура, схожа на зірку з 6 променями. Кожен з променів, куди поміщаються ліки, з'єднаний з ядром зірки містком. Після проковтування зовнішня капсула розчиняється, а «зірка» залишається в шлунку — вона досить велика, але занадто мала, щоб закупорити вихід. Після того, як ліки, що містяться в променях зірки, закінчуються, містки також розчиняються, дозволяючи променям від'єднатися від ядра і разом з ним пройти подальший шлях по травній системі.

Читайте такожСтворена таблетка із вбудованою відеокамероюЗа допомогою математичного моделювання Роберт Лангер і його колеги підрахували, що якщо використовувати нові капсули із засобом від малярії разом з існуючою терапією у 70% хворих, то ефект буде таким же, як ніби терапію отримували б не 70% пацієнтів, а 90%. Зараз вчені працюють над аналогічними капсулами для лікування інших тропічних хвороб .а також ВІЛ та туберкульозу.